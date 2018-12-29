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Регион 29.12.2018 22:15

Эрдоган выдвинул кандидатуру экс-премьера Йылдырыма на пост мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул кандидатуру бывшего премьера страны Бинали Йылдырыма от Партии справедливости и развития на пост мэра Стамбула, сообщает в субботу Associated Press.

В настоящее время Б.Йылдырым занимает пост спикера парламента. Пост премьера Турции он занимал в период с 2016 по 2018 годы.

Соперником Б.Йылдырыма станет Экрем Имамоглу - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии.

Выборы мэра Стамбула назначены на 31 марта 2019 года. Сам Р.Т.Эрдоган также занимал должность мэра этого города в 2001 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, МЭР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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