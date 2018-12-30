Белоруссия очень страдает от конфронтации России и Украины - глава МИД

Белоруссия страдает от российско-украинского конфликта, старается предпринять максимум усилий по его разрешению, но пока перспектив в урегулировании в Донбассе не наблюдается, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы сегодня находимся геополитически на разделе между Востоком и Западом и очень страдаем от этой конфронтации (между Украиной и Россией). Страдаем и в политическом и, в первую очередь, в торгово-экономическом плане", - сказал В.Макей в интервью японской телерадиокомпании "NHK", текст которого опубликован в субботу на сайте белорусского МИДа.

"Мы считаем, что украинский конфликт является сегодня главной угрозой европейской региональной безопасности. Нужно незамедлительно заняться его разрешением", - подчеркнул министр.

По его словам, в Минске не являются "сторонними наблюдателями". "И при этом мы не стараемся настороженно смотреть ни на Россию, ни на Украину", - добавил он.

По его словам, в Минске считают, что "здесь, в этом регионе, проживают три братских славянских народа - это Россия, Украина, Беларусь".

"Поэтому мы стараемся сыграть свою роль, не навязываясь в посредники, как говорит глава белорусского государства, но мы стараемся предпринять максимум усилий по разрешению этого конфликта", - отметил В.Макей.

Он также напомнил об инициативах белорусского президента по восстановлению мира в Украине.

"В частности, он (А.Лукашенко - ИФ) предложил направить вооруженный миротворческий контингент Беларуси. Понятно, что с привлечением других государств, чтобы обеспечить контроль на российско-украинской границе и на линии противостояния между Востоком Украины и остальной частью территории Украины", - сказал В.Макей.

По его словам, "никому не надо здесь стремиться получить какие-то политические или иные дивиденды - ни к чему хорошему это не приведет".

"Мы стараемся внести свою посильную лепту в разрешение этого конфликта. К сожалению, ситуация складывается так, что пока перспектив в его урегулировании не наблюдается", - считает глава белорусского МИДа.