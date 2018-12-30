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Дальнее зарубежье 30.12.2018 09:28

Си Цзиньпин выступил в поддержку дальнейших переговоров между США и КНДР

Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и КНДР, и надеется, что они смогут дать положительные результаты, сообщают в субботу китайские СМИ со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

Такое мнение лидер КНР выразил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее о телефонном разговоре с Си Цзиньпином сообщил в Twitter Д.Трамп.

Д.Трамп в субботу написал, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

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Тэги: КИТАЙ, США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]