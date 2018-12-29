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Дальнее зарубежье 29.12.2018 23:11

В аэропорту Ганновера произошло ЧП, он временно закрыт

Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за инцидента с автомобилем.

"В настоящее время вылетов рейсов нет. Работа аэропорта приостановлена", - , сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.

Ранее полиция сообщала, что неизвестный за рулем автомобиля с польскими номерными знаками протаранил ворота и въехал на территорию перед взлетным полем. Полиция остановила автомобиль и задержала водителя.

Обстоятельства ЧП неизвестны, другие подробности не сообщаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]