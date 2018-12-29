В аэропорту Ганновера произошло ЧП, он временно закрыт

Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за инцидента с автомобилем.

"В настоящее время вылетов рейсов нет. Работа аэропорта приостановлена", - , сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.

Ранее полиция сообщала, что неизвестный за рулем автомобиля с польскими номерными знаками протаранил ворота и въехал на территорию перед взлетным полем. Полиция остановила автомобиль и задержала водителя.

Обстоятельства ЧП неизвестны, другие подробности не сообщаются.