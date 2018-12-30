Путин заявил, что проведет праздники в Москве; вероятно, займется лыжами и хоккеем

Президент РФ Владимир Путин собирается провести новогодние праздники в Москве и не исключил, что покатается на лыжах или сыграет в хоккей.

"Никаких особых планов нет. Буду здесь в Москве", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, какие у него планы на Новый год и январские праздники.

"Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь", - добавил он.