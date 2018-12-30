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СНГ 30.12.2018 09:52

Путин заявил, что проведет праздники в Москве; вероятно, займется лыжами и хоккеем

Президент РФ Владимир Путин собирается провести новогодние праздники в Москве и не исключил, что покатается на лыжах или сыграет в хоккей.

"Никаких особых планов нет. Буду здесь в Москве", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, какие у него планы на Новый год и январские праздники.

"Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАЗДНИКИ, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]