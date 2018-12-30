Денежное довольствие украинских военных существенно вырастет с 1 января - министр обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины с 1 января 2019 года.
"Вчера подписал приказ, согласно которому с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих ВС Украины. Это существенно улучшает социальные стандарты жизни украинских военных", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Так, по его словам, командир бригады, который ранее получал от 17 тыс. до 18 тыс. грн, отныне будет получать почти 26 тыс. грн. Командир батальона, вместо 14 тыс. грн будет получать 19 тыс. - 23 тыс. грн, а денежное довольствие командира роты составит 16 тыс. грн вместо нынешних 12 тыс. грн.
Военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше 10 тыс. грн, а минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции объединенных сил, составит более 20 тыс. грн.
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