Премьер Эстонии призвал эстонцев спокойно работать и не бояться войны

В Эстонии нет страха перед войной, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) и пожелал своей стране больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы.
"В Эстонии нет военной истерии или страха перед войной, (...) царят мир и безопасность. Эстония очень хорошо защищена - как собственными силами, так и со стороны партнеров - Евросоюза и НАТО. И насчет этого жителям Эстонии не стоит беспокоиться. Они могут спокойно работать, учиться", - заявил глава правительства в субботу, подводя итоги года в интервью русскоязычному государственному телеканалу ETV+.
Он выразил сожаление, что существуют определенные моменты, где стопроцентные гарантии невозможны. Например, в случае терактов во всем мире, в разных местах и городах.
"В этом плане нужно серьезно укреплять международное сотрудничество, работать над превентивными мерами. Но полной уверенности в этом достичь невозможно", - отметил эстонский премьер.
Он также заявил о неприемлемости запугивания политиков или судей, выступавших за присоединение Эстонии к Глобальному пакту ООН о миграции.
Ю.Ратас не поддержал прозвучавшие среди некоторых политиков заявления о том, чтобы в эстонском обществе следует при выдвижении кандидатуры на какую-либо должность для русскоязычных жителей, в отличие от эстоноязычных, проводить дополнительные тесты или предъявлять дополнительные требования. "Нагнетать подобные разногласия в обществе, на мой взгляд, неправильно", - сказал он.
"Я хочу, чтобы Эстония в 2019 году стала государством, в котором люди не должны испытывать страх, в котором будет больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы", - подчеркнул глава правительства.
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