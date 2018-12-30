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Дальнее зарубежье 30.12.2018 20:12

Премьер Эстонии призвал эстонцев спокойно работать и не бояться войны

В Эстонии нет страха перед войной, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) и пожелал своей стране больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы.

"В Эстонии нет военной истерии или страха перед войной, (...) царят мир и безопасность. Эстония очень хорошо защищена - как собственными силами, так и со стороны партнеров - Евросоюза и НАТО. И насчет этого жителям Эстонии не стоит беспокоиться. Они могут спокойно работать, учиться", - заявил глава правительства в субботу, подводя итоги года в интервью русскоязычному государственному телеканалу ETV+.

Он выразил сожаление, что существуют определенные моменты, где стопроцентные гарантии невозможны. Например, в случае терактов во всем мире, в разных местах и городах.

"В этом плане нужно серьезно укреплять международное сотрудничество, работать над превентивными мерами. Но полной уверенности в этом достичь невозможно", - отметил эстонский премьер.

Он также заявил о неприемлемости запугивания политиков или судей, выступавших за присоединение Эстонии к Глобальному пакту ООН о миграции.

Ю.Ратас не поддержал прозвучавшие среди некоторых политиков заявления о том, чтобы в эстонском обществе следует при выдвижении кандидатуры на какую-либо должность для русскоязычных жителей, в отличие от эстоноязычных, проводить дополнительные тесты или предъявлять дополнительные требования. "Нагнетать подобные разногласия в обществе, на мой взгляд, неправильно", - сказал он.

"Я хочу, чтобы Эстония в 2019 году стала государством, в котором люди не должны испытывать страх, в котором будет больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы", - подчеркнул глава правительства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГОД, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]