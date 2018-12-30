Глава МИД Белоруссии призвал двигаться по пути создания единой промышленной и сельскохозяйственной политики с Россией

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о независимости внешней политики республики, но подчеркнул тесный характер экономических связей с Россией и предложил продолжать объединение промышленной и сельскохозяйственной политики.

"Нам нужно идти дальше по пути создания единой промышленной, единой сельскохозяйственной политики. Это очень важно не только для того, чтобы обеспечить собственную потребность государств, но и для того, чтобы работать вместе на третьих рынках. Мы исходим из такого посыла", - заявил В.Макей в интервью японской телерадиокомпании "NHK", текст которого опубликован в субботу на сайте белорусского МИДа.

Он призвал обсудить все наболевшие проблемы за столом переговоров.

"Мы считаем, что необходимо сесть за стол переговоров и, как об этом сказал наш президент в Санкт-Петербурге (6 декабря, на заседании глав государств ЕАЭС - ИФ), откровенно обсудить все вопросы исходя из того, что мы должны прийти, возможно, иногда к компромиссным, но взаимовыгодным решениям", - сказал министр.

Он признал периодически возникающие из-за "поверхностной бухгалтерии" трения в отношениях с Россией, но посоветовал не делать из этого трагедию.

"Действительно, периодически возникают споры из-за того, что, как я уже сказал, отдельные политики или отдельные экономисты, представители отдельных ведомств пытаются иногда охарактеризовать ситуацию, наши отношения (с Россией - ИФ) с точки зрения искусственной, поверхностной бухгалтерии, когда идет разговор о том, кто кому чего должен, не рассматривая ситуацию в более глубоком аспекте", - сказал В.Макей.

По его мнению, "в отношениях даже между дружественными государствами могут иногда наблюдаться какие-то трения - это относится не только к Беларуси и России". "Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не нужно делать из этого трагедию", - добавил министр.

При этом В.Макей подчеркивает независимость внешней политики Беларуси, которая исходит из своих национальных интересов.

"Говоря о том, что мы действительно являемся тесными союзниками с Россией, я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику исходя из абсолютно собственных национальных интересов. Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа", - сказал он.

Он также отметил, что в Минске исходят из того, что "мы - братские дружественные государства и, работая в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

При этом министр подчеркнул негативное влияние на экономику Беларуси западных санкций в отношении России.

"К сожалению, сегодня мы действительно вовлечены, скажем так, в ту конфронтацию и санкционное противостояние, которые существуют в отношениях между Россией и Западом в силу известных событий. Мы от этого страдаем. Поэтому мы, конечно же, хотели бы избежать дальнейшего обострения", - сказал министр.