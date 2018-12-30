Россиянин, участвовавший в войне в Сирии на стороне ИГ, экстрадирован из Молдавии в РФ - ФСБ

Находящийся в международном розыске гражданин России Надир Давудов, воевавший на стороне ИГИЛ в Сирии, экстрадирован из Молдавии в РФ, сообщает в субботу центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича, 1990 г.р.", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, являясь сторонником радикального ислама, Н.Давудов в апреле 2013 года транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в состав запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство".

"Находясь в Сирии, Н. Давудов принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также, используя сеть "Интернет", занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарской Республики в террористическую деятельность", - отметили в ЦОС ФСБ.

Впоследствии, пытаясь легализоваться в Европе, Н.Давудов в ноябре 2017 года по поддельным документам гражданина Украины прилетел в г. Кишинев, где на основании ориентировки российской стороны был задержан и помещен под предэкстрадиционный арест, говорится в сообщении.

"В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Республики Молдова удовлетворить запрос о его выдаче", - добавили в ЦОС.

Экстрадиция Н. Давудова в Россию осуществлена 29 декабря 2018 года. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям, отметили в ФСБ.