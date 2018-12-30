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Происшествия 30.12.2018 10:33

Четыре человека погибли при крушении вертолета в России

В результате крушения вертолета в Бурятии погибли четыре человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.

"По предварительным данным, в результате авиационной катастрофы четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказали в пресс-центре.

По данным собеседника агентства, по факту крушения вертолета в Верхней Березовке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

В пресс-центре уточнили, что личность погибших в настоящее время устанавливаются.

Между тем, по данным местных СМИ, на борту находился известный бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра Peoples Park. Известно, что вертолет также принадлежал ему.

"Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщалось, утром в предместье Улан-Удэ потерпел крушение вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.

На месте происшествия работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Тэги: РОССИЯ, БУРЯТИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]