Четыре человека погибли при крушении вертолета в России

В результате крушения вертолета в Бурятии погибли четыре человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.
"По предварительным данным, в результате авиационной катастрофы четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказали в пресс-центре.
По данным собеседника агентства, по факту крушения вертолета в Верхней Березовке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).
В пресс-центре уточнили, что личность погибших в настоящее время устанавливаются.
Между тем, по данным местных СМИ, на борту находился известный бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра Peoples Park. Известно, что вертолет также принадлежал ему.
"Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Как сообщалось, утром в предместье Улан-Удэ потерпел крушение вертолет AgustaWestland AW119 Koala. По данным главного управления МЧС РФ по региону, вертолет был частным и выполнял частный полет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.
На месте происшествия работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев
Средняя цена нефти Urals в 2018г увеличилась на 32% - до $70,01/барр. - Минфин РФ
Россия завершает 2018г с новым рекордом суточной добычи нефти в 11,5 млн б/с
Минсельхоз предлагает увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ вдвое, до 100 тыс. тонн
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Денежное довольствие украинских военных существенно вырастет с 1 января - министр обороны
Российское эмбарго наиболее заметно ударит по украинским винным производителям
ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью и коррупцией в Грузии
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»