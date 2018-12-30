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СНГ 30.12.2018 11:00

ВС РФ получат в 2019 году около 10 комплектов ЗРС С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С" - Минобороны

Российские военные в следующем году получат около 10 комплектов зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", а также новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 "Витязь", сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший ЗРК С-350 "Витязь". Помимо этого планируется поставка около 10 комплектов ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРС С-400" - сказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заявил Ю.Грехов, которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял о планах поставок в 2019 году в войска двух полковых комплектов С-400.

"Поставить в Воздушно-космические силы, морскую авиацию и войска ПВО ВМФ РФ 143 новых и модернизированных летательных аппарата, два полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", один зенитно-ракетный комплекс "Витязь" и семь дивизионных комплектов зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", - сказал С.Шойгу 18 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

ЗРС С-350 "Витязь" разработана и производится Концерном воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" и по заявлениям разработчиков по всем базовым характеристикам существенно превосходит аналогичный проект НАТО. Система оборудована необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который полностью в автоматическом режиме решает задачи обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей соответствующей информации на отдельно находящийся пункт боевого управления. Задачей боевого расчета является контроль за работой системы и выдача команды на обстрел цели.

В многофункциональном радиолокаторе ЗРС С-350 реализован режим как секторной, так и круговой работы, это позволило решить задачу построения круговой зоны одновременного обстрела целей при использовании зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения.

"В "Витязе" по отношению к системам предыдущих поколений значительно выросло количество одновременно сопровождаемых целей, что позволило существенно повысить огневую производительность, что важно для отражения массированных ударов крылатых ракет, других авиационных средств поражения, высокоточного оружия, в том числе тяжелых беспилотников.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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