РВСН переоснащены на три четверти новым вооружением - Минобороны РФ

Доля новых комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) российской армии к 2019 году составит 76%, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Планируется, что к 2019 году новые ракетные комплексы составят около 76%. При этом произойдёт качественное совершенствование систем боевого управления войсками и оружием, боевого оснащения, прежде всего в части наращивания возможностей по преодолению противоракетной обороны", - отметили в Минобороны.

Там отметили, что в 2018 году в Иркутское, Йошкар-Олинское и Козельское ракетные соединения продолжилась поставка военной и специальной техники, в том числе новых агрегатов ракетного комплекса "Ярс". На данном этапе проводятся организационные и технические мероприятия по их приему и вводу в эксплуатацию.

В данные ракетные соединения в 2018 году поступили машины связи, обеспечения боевого дежурства, инженерного обеспечения и маскировки, агрегаты подвижных командных пунктов, а также другая военная техника, обеспечивающая боевое дежурство. Всего более 100 единиц военной и специальной техники.

В военном ведомстве отмечают, что наряду с перевооружением на РВСН 5-го поколения осуществляется модернизация существующих и строительство новых пунктов управления, оснащение их современными системами боевого управления и средствами связи, системами охраны, другими современными вооружением и техникой.

"Помимо перевооружения войск на новые ракетные комплексы, продолжаются работы по созданию новой инфраструктуры позиционных районов ракетных полков, позволяющей обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом службы (боевого дежурства) и отдыха", - заявили в министерстве обороны РФ.