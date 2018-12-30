Заводы Nissan и Hyundai в Петербурге остановили конвейеры на период новогодних праздников

Заводы автоконцернов Nissan и Hyundai в Петербурге с воскресенья остановили конвейеры на период новогодних праздников.

Зимние каникулы продлятся на предприятиях до 8 января следующего года включительно, с 9 января конвейеры вновь заработают.

Ранее, с 24 декабря, в отпуск ушли работники автозавода Toyota в Петербурге. Предприятие также вернется к работе с 9 января 2019 года.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

Российский завод Toyota введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.