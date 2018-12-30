Заводы Nissan и Hyundai в Петербурге остановили конвейеры на период новогодних праздников

Заводы автоконцернов Nissan и Hyundai в Петербурге с воскресенья остановили конвейеры на период новогодних праздников.
Зимние каникулы продлятся на предприятиях до 8 января следующего года включительно, с 9 января конвейеры вновь заработают.
Ранее, с 24 декабря, в отпуск ушли работники автозавода Toyota в Петербурге. Предприятие также вернется к работе с 9 января 2019 года.
Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.
Российский завод Toyota введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.
Баку предостерегает генсека ООН о попытках Армении исказить правду о Карабахе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом
Лунная пыль может быть опасна для человека - ученый
Россиянин, участвовавший в войне в Сирии на стороне ИГ, экстрадирован из Молдавии в РФ - ФСБ
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Проведение в 2019 году саммита США-РФ зависит от готовности к нему Вашингтона - Лавров
Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США - СМИ
Жертвами столкновений в ходе выборов в Бангладеш стали не менее 15 человек
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»