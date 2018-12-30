Около 800 новых квартир получат в 2019 году семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны в Азербайджане

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в 2018 году было предоставлено 626 новых квартир, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В 2019 году, согласно распоряжению президента Азербайджана, указанной категории населения планируется предоставить, как минимум, 800 квартир», - сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили 6,7 тыс. квартир.

«В настоящее время в очереди на получение нового жилья стоят около 4 тыс. человек», - сказал президент Ильхам Алиев 1 августа 2018 г. на церемонии передачи семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны ключей от новых квартир.

Р.Бабаев