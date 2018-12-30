Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Социум 30.12.2018 11:41

Около 800 новых квартир получат в 2019 году семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны в Азербайджане

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в 2018 году было предоставлено 626 новых квартир, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В 2019 году, согласно распоряжению президента Азербайджана, указанной категории населения планируется предоставить, как минимум, 800 квартир», - сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили 6,7 тыс. квартир.

«В настоящее время в очереди на получение нового жилья стоят около 4 тыс. человек», - сказал президент Ильхам Алиев 1 августа 2018 г. на церемонии передачи семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны ключей от новых квартир.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ИНВАЛИДЫ, ЖИЛЬЕ


Похожие новости


Минтруда направит около 22,5 млн манатов на закупку квартир для инвалидов Карабахской войны Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев Инвалиды и семьи шехидов получат в 2015 году более 1 тыс. новых квартир и частных домов в Азербайджане Семьи инвалидов и шехидов Карабахской войны получили новое жилье в Геранбойском районе Азербайджана Семьи инвалидов и шехидов Карабахской войны получили новое жилье в Бардинском районе Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]