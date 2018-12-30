Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом и процесс политического урегулирования в Сирии - Путин

Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил вклад двух стран в процесс урегулирования конфликта в Сирии, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране", - подчеркивается в сообщении.
В.Путин отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.
"Дан старт строительству первого блока атомной электростанции "Аккую", завершена укладка морского участка газопровода "Турецкий поток", намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества", - говорится в послании.
"В.Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена", - добавили в пресс-службе.
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