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СНГ 30.12.2018 13:32

Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом и процесс политического урегулирования в Сирии - Путин

Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил вклад двух стран в процесс урегулирования конфликта в Сирии, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране", - подчеркивается в сообщении.

В.Путин отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.

"Дан старт строительству первого блока атомной электростанции "Аккую", завершена укладка морского участка газопровода "Турецкий поток", намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества", - говорится в послании.

"В.Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена", - добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]