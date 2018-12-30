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Карабахский конфликт 30.12.2018 13:58

Баку предостерегает генсека ООН о попытках Армении исказить правду о Карабахе

Распространяемые Ереваном от имени сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, документы не имеют юридической силы и должны быть проигнорированы международным сообществом, сказано в обращении постоянного представителя Азербайджана Яшара Алиева в ООН к генеральному секретарю организации.

«Пропагандируя незаконный режим в стенах ООН и тем самым пытаясь отрицать неопровержимые факты и уклониться от ответственности, Армения демонстративно злоупотребляет своим членством в ООН и вводит международное сообщество в заблуждение путем возмутительной фальсификации, демонстрирует пренебрежение общепринятыми нормами и принципами международного права», - сказано в адресованном на имя генсека ООН Антониу Гутерриша письме о попытках Армении распространять ложную информацию о Нагорно-Карабахском конфликте.

По словам Я.Алиева, подобные действия также свидетельствуют о том, что Ереван далек от участия в конструктивном поиске мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Все документы, которые Армения распространяет в Организации Объединенных Наций и других международных организациях от имени незаконного марионеточного режима, ничтожны, не имеют юридической силы с самого начала и, соответственно, должны быть отклонены и проигнорированы», - говорится в письме.

Постоянный представитель Азербайджана в ООН подчеркнул, что начатая Арменией война «унесла жизни десятков тысяч людей, разрушила города, поселки и деревни, привела к насильственному изгнанию более 1 миллиона азербайджанцев из своих домов и потере их имущества. Помимо этого, в результате конфликта тысячи людей пропали без вести».

Я.Алиев отметил, что проводимая Арменией политика аннексии и колонизации не имеет шансов на успех.

«Нагорно-Карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Достижение мира, безопасности и стабильности станет возможным после устранения последствий агрессии Армении, обеспечения немедленного, безоговорочного и полного вывода ее вооруженных сил с оккупированных территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и предоставления права внутренне перемещенным азербайджанцам на возвращение в свои дома», - подчеркивается в письме, адресованном генсеку ООН А.Гутерришу.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ООН, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]