Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом

Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе страховой компании ERV.
"В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами - особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки", - рассказали в ERV.
Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. "Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%", - отметили в ERV.
Также в компании назвали самые привлекательные новогодние направления для российских туристов.
"По числу проданных полисов страхования выезжающих за рубеж лидируют Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Доминикана, Куба, Мексика). Замыкают топ-5 горнолыжные курорты и рождественские ярмарки Европы (Австрия, Франция, Андорра)", - сообщили в пресс-службе страховщика.
Баку предостерегает генсека ООН о попытках Армении исказить правду о Карабахе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
И.о. вице-премьера Армении второй раз за неделю приехал в Газпром обсудить поставки в 2019г
Заводы Nissan и Hyundai в Петербурге остановили конвейеры на период новогодних праздников
"Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года, считает Миллер
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Проведение в 2019 году саммита США-РФ зависит от готовности к нему Вашингтона - Лавров
Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США - СМИ
Жертвами столкновений в ходе выборов в Бангладеш стали не менее 15 человек
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»