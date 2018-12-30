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Туризм 30.12.2018 19:28

Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом

Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе страховой компании ERV.

"В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами - особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки", - рассказали в ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. "Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%", - отметили в ERV.

Также в компании назвали самые привлекательные новогодние направления для российских туристов.

"По числу проданных полисов страхования выезжающих за рубеж лидируют Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Доминикана, Куба, Мексика). Замыкают топ-5 горнолыжные курорты и рождественские ярмарки Европы (Австрия, Франция, Андорра)", - сообщили в пресс-службе страховщика.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ПРАЗДНИКИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]