Великобритания планирует после Brexit открыть две новые зарубежные военные базы - СМИ

Лондон хочет открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС, сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
"Британия откроет две новые военные базы в Карибском бассейне и в Юго-Восточной Азии, в то время как страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом после Brexit, рассказал Гэвин Уильямсон", - пишет газета.
Источник, близкий к Г.Уильямсону, сообщил газете, что Великобритания может разместить новые базы в Сингапуре или Брунее, а также на острове Монтсеррат, британской заморской территории, или же в Гайане, входящей в британское Содружество наций. По данным источника, базы могут появиться "в течение нескольких лет".
У Великобритании, отмечает газета, уже есть постоянные зарубежные военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
Г.Уильямсон отметил, что выход Великобритании из ЕС стал для роли страны в мире "важнейшим моментом после окончания Второй мировой войны".
"Настало наше время для того, чтобы вновь стать настоящим глобальным игроком, и я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль", - сказал министр в интервью газете.
По мнению Г.Уильямсона, "политический акцент" Великобритании после Brexit значительно сместится, и страна начнет выстраивать более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.
Баку предостерегает генсека ООН о попытках Армении исказить правду о Карабахе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
Заводы Nissan и Hyundai в Петербурге остановили конвейеры на период новогодних праздников
"Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года, считает Миллер
Средняя цена нефти Urals в 2018г увеличилась на 32% - до $70,01/барр. - Минфин РФ
Лунная пыль может быть опасна для человека - ученый
Россиянин, участвовавший в войне в Сирии на стороне ИГ, экстрадирован из Молдавии в РФ - ФСБ
Роскосмос подтверждает планы начать летные испытания сверхтяжелой ракеты в 2028 году
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»