Жертвами столкновений в ходе выборов в Бангладеш стали не менее 15 человек

Минимум 15 человек стали жертвами столкновений сторонников двух политических партий в Бангладеш в день выборов, сообщает в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании.
Также в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети.
За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении.
Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (13:00 мск). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.
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