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ТЭК 30.12.2018 16:44

"Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года, считает Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер убежден в том, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану - с 1 января 2020 года.

"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа - 1 января 2020 года", - сказал А.Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, что будет с проектом "Северный поток-2" с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Со своей стороны глава Роснефти Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии (развития отношений с США). "Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками - наша работа", - сказал И.Сечин.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]