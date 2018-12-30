Проведение в 2019 году саммита США-РФ зависит от готовности к нему Вашингтона - Лавров

Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном, хотя понимает, что отношения с Россией стали заложниками внутриполитической борьбы в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наш президент и его представители неоднократно говорили, что мы готовы к таким переговорам в тот момент, когда к этому будет готов Вашингтон. Разумеется, на основе равноправия, взаимного уважения и взаимного учета интересов", - сказал он в эфире программы "Москва.Путин.Кремль" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, состоятся ли в 2019 году полезные, полноформатные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые приведут к конкретным результатам.

"Понимаем, насколько внешняя политика по отношению к России в Америке стала заложницей внутриполитической борьбы. Там уже считается полезным для получения дополнительных голосов избирателей соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию", - отметил министр.

"Мы ничего не можем с этим поделать, но всегда с любой страной, включая США, готовы к равноправному диалогу", - подчеркнул С.Лавров.

Текст интервью министра опубликован на сайте МИД РФ.