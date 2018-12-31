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ТЭК 31.12.2018 00:07

И.о. вице-премьера Армении второй раз за неделю приехал в Газпром обсудить поставки в 2019г

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян в воскресенье снова приехал в "Газпром" на встречу с председателем правления Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в наступающем году.

Предыдущая встреча прошла совсем недавно - 28 декабря в Санкт-Петербурге.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с поставками российского газа в Армению в 2019 году", - сообщает "Газпром".

В 2018 году завершается действующий контракт между Арменией и Россией, по которому газ поставляется в страну по цене $150 за 1 тыс. кубометров. Армянские чиновники выражали желание снизить цену еще дальше - до $140 в 2019 году. А армянские СМИ писали, что российская сторона намерена повысить цену до $215. "Мы в цейтноте", - ранее на этой неделе комментировал переговоры пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2019 года.

ЗАО "Газпром Армения" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]