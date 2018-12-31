Главы МВД Франции и Великобритании обсудили рост потока нелегальных мигрантов через Ла-Манш

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и глава МВД Великобритании Саджид Джавид в воскресенье обсудили проблему с нелегальными мигрантами, прибывающими в Великобританию через пролив Ла-Манш из Франции, сообщает французский министр в Twitter.
"Мы координируемся, чтобы активизировать нашу деятельность в борьбе с пересечением Ла-Манша рядом незаконных мигрантов на небольших лодках с угрозой для их жизни", - написал К.Кастанер.
С.Джавид в свою очередь поблагодарил французского коллегу за содействие.
"Великобритания и Франция будут укреплять совместные усилия для сдерживания незаконной миграции, защищать наши границы и жизни людей", - написал С.Джавид в Twitter.
В последнее время британские СМИ неоднократно сообщали о том, что в Великобританию через Ла-Манш стали прибывать незаконные мигранты. Так, в воскресенье британские власти обнаружили на одном из пляжей шестерых беженцев. По данным СМИ, это граждане Ирана, прибывшие из Франции через Ла-Манш. Из-за опасений за жизнь мигрантов британские власти направили в Ла-Манш патрули и спасательные лодки.
Из-за миграционного кризиса С.Джавид был вынужден прервать новогодний отпуск, отмечают СМИ.
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