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Дальнее зарубежье 31.12.2018 10:01

Главы МВД Франции и Великобритании обсудили рост потока нелегальных мигрантов через Ла-Манш

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и глава МВД Великобритании Саджид Джавид в воскресенье обсудили проблему с нелегальными мигрантами, прибывающими в Великобританию через пролив Ла-Манш из Франции, сообщает французский министр в Twitter.

"Мы координируемся, чтобы активизировать нашу деятельность в борьбе с пересечением Ла-Манша рядом незаконных мигрантов на небольших лодках с угрозой для их жизни", - написал К.Кастанер.

С.Джавид в свою очередь поблагодарил французского коллегу за содействие.

"Великобритания и Франция будут укреплять совместные усилия для сдерживания незаконной миграции, защищать наши границы и жизни людей", - написал С.Джавид в Twitter.

В последнее время британские СМИ неоднократно сообщали о том, что в Великобританию через Ла-Манш стали прибывать незаконные мигранты. Так, в воскресенье британские власти обнаружили на одном из пляжей шестерых беженцев. По данным СМИ, это граждане Ирана, прибывшие из Франции через Ла-Манш. Из-за опасений за жизнь мигрантов британские власти направили в Ла-Манш патрули и спасательные лодки.

Из-за миграционного кризиса С.Джавид был вынужден прервать новогодний отпуск, отмечают СМИ.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИГРАНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]