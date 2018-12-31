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Регион 31.12.2018 12:59

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Кроме того, темами разговора двух политиков в воскресенье стала незаконная миграция в Европу и терроризм, отмечает агентство со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Собеседники договорились сохранять плотные контакты на фоне неожиданного решения США о выводе войск из Сирии, сообщает агентство.

Германская сторона, в свою очередь сообщила, что А.Меркель призвала Турцию сдержанно и ответственно реагировать на решение США по Сирии.

"Меркель выразила надежду на то, что Турция будет реагировать со сдержанностью и ответственностью на объявление о выводе войск США из Сирии", - приводит сообщение канцелярии А.Меркель агентство Associated Press.

Также в этом сообщении говорится о важности мирного процесса в Сирии под эгидой ООН. Немецкая сторона подчеркивает, что, несмотря на то, что террористической группировке ИГ в Сирии дали отпор, она все еще остается "значительной угрозой".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]