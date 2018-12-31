Бывший начальник охраны экс-президента Армении освобожден под залог

Апелляционный суд Армении освободил под залог в 50 миллионов драмов (более $100 тысяч) бывшего начальника охраны третьего президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна, сообщил "Интерфаксу" адвокат Казаряна Армен Арутюнян.

По его словам, такое решение суд вынес 29 декабря.

В.Казарян обвиняется в незаконном обогащении. Бывший начальник охраны экс-президента Армении был арестован 27 июня. В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).

В конце июня суд в Ереване арестовал на два месяца В.Казаряна, который возглавлял службу охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Он обвиняется в незаконном обогащении. В.Казаряну также предъявлено обвинение в том, что он и его близкие родственники скрыли крупные суммы денег и имущество, которое, согласно закону, должны были декларировать.

В.Казарян был задержан при выходе из банка. При личном досмотре в его сумке было обнаружено $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.). В.Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить его имя.

Кроме того, при личном обыске в кармане В.Казаряна было обнаружено 213 тыс. драмов ($440), $500 долларов, а в автомобиле "Лексус" - еще $50 тыс., сообщали в пресс-центре Службы национальной безопасности.

Следствием были получены оперативные данные о том, что В.Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд драмов ($3,1 млн), которые находятся на двух счетах - его и супруги. "Для обналичивания этой суммы Казарян собирался выплатить банку 17 млн драмов ($35 тыс.). Следователям он сообщил, что забыл представить эту сумму в декларации", - сообщали в СНБ.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против Казаряна и его жены Рузанны Бегларян. В рамках дела были проведены обыски в принадлежащем Бегларян ресторане "Янс" и в доме. Было обнаружено 35 млн драмов, $1,1 млн, 230,5 тыс. евро, двое наручных часов "Франк Мюллер", автомобили "Рендж Ровер" и "Мерседес".