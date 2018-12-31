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СНГ 31.12.2018 11:54

На здании армянского МИД появилась надпись "Свобода президенту"

Надпись "Свобода президенту" появилась в воскресенье на здании МИД Армении, соответствующий видеоролик появился в социальных сетях 30 декабря, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В стране прошли акции с требованием освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщалось, Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян зачитал обращение Р.Кочаряна, в котором тот заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей".

"Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении политика.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]