Отменять санкции против РФ следует начать не ранее достижения перемирия на востоке Украины, считает канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете "Райнише пост" напомнил, что поэтапное снятие с России санкций должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.
"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", - сказал канцлер.
"За минувшие месяцы прогресса (в отношении такого перемирия - ИФ) было слишком мало", - пояснил при этом канцлер.
В то же время он указал на необходимость того, чтобы и власти Украины были заинтересованы в мирном процессе.
Принятое 21 декабря Советом ЕС постановление о продлении еще на шесть месяцев - до 31 июля 2019 года - экономических санкций в отношении России вступило в силу 29 декабря.
Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.
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