Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 2 Янв 3 Янв

СНГ 31.12.2018 12:19

Минобороны Украины планирует в следующем году закупить до 20 наименований новых видов вооружений

Государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил страны, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны Украины.

"У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить урон противнику и защищать свою страну", - сказал С.Полторак.

Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - сказал С.Полторак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ВООРУЖЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Все руководство Минобороны Украины до конца года будет гражданским - президент Порошенко Украинские военные заявляют о непричастности своей разведки к подготовке терактов в Крыму Министерство обороны Украины ждет от парламента и правительства дополнительно почти 1 млрд грн США намерены и далее оказывать помощь Украине для восстановления территориальной целостности страны, заявляют в Киеве На Украине в ближайшее время начнут работу пять трастовых фондов НАТО Минобороны РФ: из всех "цветных" революций для Москвы наиболее болезнен переворот на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]