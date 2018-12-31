Минобороны Украины планирует в следующем году закупить до 20 наименований новых видов вооружений

Государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил страны, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны Украины.
"У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить урон противнику и защищать свою страну", - сказал С.Полторак.
Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.
"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - сказал С.Полторак.
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