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СНГ 31.12.2018 09:25

При обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска пострадали двое взрослых и один ребенок

В результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, пострадали три человека, из них один ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"На данный момент эвакуированы 16 человек. Поисковые работы продолжаются", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека погибли. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МАГНИТОГОРСК, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]