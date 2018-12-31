При обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска пострадали двое взрослых и один ребенок

В результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, пострадали три человека, из них один ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора Челябинской области.
"На данный момент эвакуированы 16 человек. Поисковые работы продолжаются", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека погибли. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»