Число жертв стихии на Филиппинах приближается к 70 - власти

Уже 68 человек числятся погибшими в результате проливных дождей и вызванных ими оползней на Филиппинах, сообщил представитель ведомства гражданской обороны страны.

Более всего пострадал горный район Бикол, расположенный к юго-востоку от столицы страны города Манилы, там погибли 57 человек. Еще 11 человек погибли на центральном острове Самар.

Власти сообщают, что, по их оценкам, число жертв стихии будет расти.