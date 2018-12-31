Число жертв стихии на Филиппинах приближается к 70 - власти

Уже 68 человек числятся погибшими в результате проливных дождей и вызванных ими оползней на Филиппинах, сообщил представитель ведомства гражданской обороны страны.
Более всего пострадал горный район Бикол, расположенный к юго-востоку от столицы страны города Манилы, там погибли 57 человек. Еще 11 человек погибли на центральном острове Самар.
Власти сообщают, что, по их оценкам, число жертв стихии будет расти.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»