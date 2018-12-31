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Дальнее зарубежье 31.12.2018 13:20

Число жертв стихии на Филиппинах приближается к 70 - власти

Уже 68 человек числятся погибшими в результате проливных дождей и вызванных ими оползней на Филиппинах, сообщил представитель ведомства гражданской обороны страны.

Более всего пострадал горный район Бикол, расположенный к юго-востоку от столицы страны города Манилы, там погибли 57 человек. Еще 11 человек погибли на центральном острове Самар.

Власти сообщают, что, по их оценкам, число жертв стихии будет расти.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, СТИХИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]