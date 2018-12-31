Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боевую готовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне, сообщает в понедельник министерство.

Ознакомившись с условием в воинской части, Министр обороны осмотрел военную технику, проверил готовность расчетов и поставил соответствующие задачи по боевому применению бронетехники.

А. Мамедов