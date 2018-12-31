Избирком Бангладеш подтвердил победу правящей коалиции на выборах

Коалиция "Большой альянс", возглавляемая действующим премьер-министром страны Шейх Хасана, одержала победу на парламентских выборах, официально сообщила избирательна комиссия.

Альянс получает по итогам выборов 288 из 300 мест в парламенте, что дает ему возможность формирования нового правительства.

Оппозиция не признала результаты голосования, в котором приняло участие около 100 млн. человек. Представители оппозиции требуют проведения повторного голосования.