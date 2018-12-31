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Дальнее зарубежье 31.12.2018 15:45

Избирком Бангладеш подтвердил победу правящей коалиции на выборах

Коалиция "Большой альянс", возглавляемая действующим премьер-министром страны Шейх Хасана, одержала победу на парламентских выборах, официально сообщила избирательна комиссия.

Альянс получает по итогам выборов 288 из 300 мест в парламенте, что дает ему возможность формирования нового правительства.

Оппозиция не признала результаты голосования, в котором приняло участие около 100 млн. человек. Представители оппозиции требуют проведения повторного голосования.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНГЛАДЕШ, ВЫБОРЫ, ИЗБИРКОМ, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]