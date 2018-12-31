Россияне лидируют среди иностранных туристов, посетивших Турцию с января по ноябрь

Более 5,8 млн россиян посетили Турцию с января по ноябрь 2018 года, это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.

Россия по итогам 11 месяцев остается лидером среди иностранных туристов, посещающих Турцию, ее доля составляет 15,6% от всего въездного потока.

На втором месте Германия, откуда в Турцию с января по ноябрь приехали 4,3 млн туристов, ее доля в иностранном турпотоке составляет 11,5%, третье место заняла Великобритания - 2,2 млн путешественников (5,9%). В топ-5 также вошли Болгария (2,2 млн туристов) и Грузия (1,9 млн), откуда приехали на 21,1% меньше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре наибольшее число туристов прибыло из Болгарии (212 тыс.) и Германии (178 тыс.). Российские путешественники оказались на третьем месте (почти 141 тыс. туристов), турпоток из РФ в последний месяц осени вырос на 72%.

В общей сложности в ноябре Турцию посетили 1,97 млн иностранных туристов, что на 19% больше, чем годом ранее. Турпоток за 11 месяцев составил 37,54 млн иностранных граждан, что на 22,3% больше, чем за тот же период 2017 года.

Согласно данным Турецкого института статистики (TSI), самым популярным туристическим направлением Турции в этом году стал Стамбул, с января по ноябрь его посетили 12,3 млн иностранных туристов. Следом идет курортный регион Анталья -12,26 млн, затем Эдирне (3,5 млн), Мугла (2,7 млн) и Артвин (2,2 млн).