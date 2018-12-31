Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 2 Янв 3 Янв

31.12.2018 15:03

Россияне лидируют среди иностранных туристов, посетивших Турцию с января по ноябрь

Более 5,8 млн россиян посетили Турцию с января по ноябрь 2018 года, это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.

Россия по итогам 11 месяцев остается лидером среди иностранных туристов, посещающих Турцию, ее доля составляет 15,6% от всего въездного потока.

На втором месте Германия, откуда в Турцию с января по ноябрь приехали 4,3 млн туристов, ее доля в иностранном турпотоке составляет 11,5%, третье место заняла Великобритания - 2,2 млн путешественников (5,9%). В топ-5 также вошли Болгария (2,2 млн туристов) и Грузия (1,9 млн), откуда приехали на 21,1% меньше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре наибольшее число туристов прибыло из Болгарии (212 тыс.) и Германии (178 тыс.). Российские путешественники оказались на третьем месте (почти 141 тыс. туристов), турпоток из РФ в последний месяц осени вырос на 72%.

В общей сложности в ноябре Турцию посетили 1,97 млн иностранных туристов, что на 19% больше, чем годом ранее. Турпоток за 11 месяцев составил 37,54 млн иностранных граждан, что на 22,3% больше, чем за тот же период 2017 года.

Согласно данным Турецкого института статистики (TSI), самым популярным туристическим направлением Турции в этом году стал Стамбул, с января по ноябрь его посетили 12,3 млн иностранных туристов. Следом идет курортный регион Анталья -12,26 млн, затем Эдирне (3,5 млн), Мугла (2,7 млн) и Артвин (2,2 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


Похожие новости


Турция и Россия обсудили вывод войск США из Сирии, координацию своих действий в этих условиях - Чавушоглу Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента Баку, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики - президент Азербайджана Президент Турции сменил посла в России

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]