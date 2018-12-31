Пашинян сообщил, что в ходе разговора с президентом РФ они пришли к решению о цене на газ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник, что накануне имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему поставок газа.
"Темой разговора была цена на поставляемый в Армению газ. И, по сути, мы можем сказать, что пришли к решению. В ближайшем будущем цена для населения не изменится", - написал Н.Пашинян 31 декабря во время прямого эфира на своей странице Facebook.
И.о. премьер-министра Армении подчеркнул, что с президентом России обсуждалась исключительно цена на газ.
27 декабря в Москве состоялась встреча Н.Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой и.о.премьера сообщил на своей странице в Facebook, что Армения и Россия не достигли какого-либо решения по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год и что "обсуждения продолжатся в рабочем порядке". Но, по его словам, "зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема".
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