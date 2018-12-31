С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом – Видео

Информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан» поздравляет читателей с праздниками: Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.
Желаем Вам в наступающем году удачи, финансового благополучия, успехов в реализации намеченных планов и начинаний, солидарности и сплоченности, а также хороших и приятных новостей.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WRlT1KzjPkw
Коллектив ИА «Интерфакс-Азербайджан».
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»