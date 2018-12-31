С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом – Видео

Информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан» поздравляет читателей с праздниками: Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.

Желаем Вам в наступающем году удачи, финансового благополучия, успехов в реализации намеченных планов и начинаний, солидарности и сплоченности, а также хороших и приятных новостей.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WRlT1KzjPkw

Коллектив ИА «Интерфакс-Азербайджан».