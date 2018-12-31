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Социум 31.12.2018 13:36

С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом – Видео

Информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан» поздравляет читателей с праздниками: Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.

Желаем Вам в наступающем году удачи, финансового благополучия, успехов в реализации намеченных планов и начинаний, солидарности и сплоченности, а также хороших и приятных новостей.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WRlT1KzjPkw

Коллектив ИА «Интерфакс-Азербайджан».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]