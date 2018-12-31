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31.12.2018 14:00

Эрдоган в поздравлении Путину подчеркнул важность развития двухсторонних отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с Новым годом российского коллегу Владимира Путина и подчеркнул значимость связей между двумя странами, сообщило турецкое информагентство "Анадолу".

Турецкий лидер выразил надежду на дальнейшее развитие этих отношений в наступающем году.

В поздравительной телеграмме американскому президенту Дональду Трампу Р.Т.Эрдоган подчеркнул: "Верю, что усилия сторон позволят вывести отношения Турции и США, основанные на принципах уважения и открытого диалога, на уровень стратегического партнерства. Уверен, что сотрудничество Анкары и Вашингтона ждет более яркое будущее".

Он также поздравил с Новым годом британского премьер Терезу Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщает "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]