Эрдоган в поздравлении Путину подчеркнул важность развития двухсторонних отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с Новым годом российского коллегу Владимира Путина и подчеркнул значимость связей между двумя странами, сообщило турецкое информагентство "Анадолу".

Турецкий лидер выразил надежду на дальнейшее развитие этих отношений в наступающем году.

В поздравительной телеграмме американскому президенту Дональду Трампу Р.Т.Эрдоган подчеркнул: "Верю, что усилия сторон позволят вывести отношения Турции и США, основанные на принципах уважения и открытого диалога, на уровень стратегического партнерства. Уверен, что сотрудничество Анкары и Вашингтона ждет более яркое будущее".

Он также поздравил с Новым годом британского премьер Терезу Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщает "Анадолу".