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СНГ 31.12.2018 16:46

Медведев соболезнует родным погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске", - отметили в кабмине.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова доложили премьеру о ситуации, складывающейся на месте ЧП в Магнитогорске, и о мерах, предпринимаемых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим.

Премьер также поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Д.Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По последним данным, в результате обрушения подъезда дома, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. Из 120 человек, проживающих в пострадавшей от взрыва газа части дома, установлена судьба 52 человек. Остается неизвестной судьба 68 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, МАГНИТОГОРСК, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]