Медведев соболезнует родным погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске", - отметили в кабмине.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова доложили премьеру о ситуации, складывающейся на месте ЧП в Магнитогорске, и о мерах, предпринимаемых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим.
Премьер также поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Д.Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим.
В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.
По последним данным, в результате обрушения подъезда дома, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. Из 120 человек, проживающих в пострадавшей от взрыва газа части дома, установлена судьба 52 человек. Остается неизвестной судьба 68 человек.
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