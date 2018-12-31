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Дальнее зарубежье 31.12.2018 17:22

Не менее двух человек погибли при взрыве у торгового центра на Филиппинах

Взрыв, раздавшийся в понедельник у входа в торговый центр в филиппинском городе Котабато, унес жизни, по меньшей мере, двух человек, еще более 30 получили ранения, сообщил представитель местной полиции Ровелл Зафра.

От взрыва пострадали ближайшие к торговому центру здания, у некоторых выбиты оконные стекла.

Во время обыска помещения торгового центра полицейскими был обнаружен еще один предмет, похожий на взрывное устройство, полиция его ликвидировала.

По словам представителя полиции, в районе города действуют экстремисты, которые считают себя близкими к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЦЕНТР, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]