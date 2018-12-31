Не менее двух человек погибли при взрыве у торгового центра на Филиппинах

Взрыв, раздавшийся в понедельник у входа в торговый центр в филиппинском городе Котабато, унес жизни, по меньшей мере, двух человек, еще более 30 получили ранения, сообщил представитель местной полиции Ровелл Зафра.
От взрыва пострадали ближайшие к торговому центру здания, у некоторых выбиты оконные стекла.
Во время обыска помещения торгового центра полицейскими был обнаружен еще один предмет, похожий на взрывное устройство, полиция его ликвидировала.
По словам представителя полиции, в районе города действуют экстремисты, которые считают себя близкими к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).
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