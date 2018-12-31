Более 600 иностранцев были осуждены в Ираке в 2018 году за участие в деятельности ИГИЛ - власти

За принадлежность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в 2018 году в Ираке были осуждены 616 человек, сообщил представитель Минюста страны.
Среди осужденных 466 женщин, 42 мужчины, и 108 подростков.
Всего с 2014 года в стране по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки были арестованы около 20 тыс. человек.
Ирак объявил о победе над ИГИЛ в 2017 году.
Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019г составит $165 за 1 тыс. куб. м. - "Газпром"
Роснефть договорилась еще на 5 лет об использовании бренда BP на своих АЗС
И.о. вице-премьера Армении второй раз за неделю приехал в Газпром обсудить поставки в 2019г
С Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом – Видео
Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха за рубежом
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Си Цзиньпин завил о неизменности политики открытости Китая и готовности отстаивать суверенитет
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Аргентине
Американский сенатор-демократ заявила о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»