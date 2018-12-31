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31.12.2018 18:20

Более 600 иностранцев были осуждены в Ираке в 2018 году за участие в деятельности ИГИЛ - власти

За принадлежность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в 2018 году в Ираке были осуждены 616 человек, сообщил представитель Минюста страны.

Среди осужденных 466 женщин, 42 мужчины, и 108 подростков.

Всего с 2014 года в стране по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки были арестованы около 20 тыс. человек.

Ирак объявил о победе над ИГИЛ в 2017 году.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ИНОСТРАНЦЫ, СУДЫ, ПРИГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]