Более 600 иностранцев были осуждены в Ираке в 2018 году за участие в деятельности ИГИЛ - власти

За принадлежность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в 2018 году в Ираке были осуждены 616 человек, сообщил представитель Минюста страны.

Среди осужденных 466 женщин, 42 мужчины, и 108 подростков.

Всего с 2014 года в стране по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки были арестованы около 20 тыс. человек.

Ирак объявил о победе над ИГИЛ в 2017 году.