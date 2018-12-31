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31.12.2018 20:35

Трамп пообещал довести до конца вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп считает, что его действия в Сирии можно считать героизмом и заявил, что непременно выведет американские войска из этой страны.

"Если бы кто-нибудь, а не Дональд Трамп, сделал в Сирии, погруженной в беспорядки из-за ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) то, что сделал я, став президентом, он был бы национальным героем. ИГИЛ в основном ушла, мы постепенно возвращаем наши войска домой к семьям, продолжая бороться с остатками группировки", написал президент в своем твиттере.

Он продолжил: "В ходе (избирательной - ИФ) кампании я обещал выйти из Сирии и других районов. Сейчас, когда я начинаю вывод, фейковые новости или некоторые генералы-неудачники, которые были неспособны выполнять свои обязанности до того, как я пришел, жалуются на меня и мою тактику, которые работают. Я делаю просто то, что я сказал, и что собираюсь продолжать".

В то же время, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам после встречи с президентом, что Д.Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.

"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - завил он. Законодатель добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".

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Тэги: США, ТРАМП, СИРИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]