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Дальнее зарубежье 31.12.2018 23:35

Си Цзиньпин завил о неизменности политики открытости Китая и готовности отстаивать суверенитет

Председатель КНР Си Цзиньпин в телеобращении по случаю Нового года обещал, что в стране будет продолжена политика реформ и открытости для внешнего мира.

"Темпы нашей реформы не будут замедляться, а двери для внешнего мира будут открываться все шире и шире" - заявил китайский руководитель.

Он коснулся геополитической ситуации и отметил, что сегодня мир находится в беспрецедентно сложной ситуации.

"Но, независимо от того, как будет меняться международная обстановка, неизменным останется уверенность и решимость Китая в области защиты своего суверенитета и безопасности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также сказал, что "неименным останется и искренность и добрая воля Китая в деле поддержания международного мира и стремления к общему развитию".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ТВ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]