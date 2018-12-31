Известный бельгийский политик, противник миграции получил конверт с подозрительным порошком

Дом бывшего госсекретаря федерального правительства Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкена был в понедельник помещен под карантин из-за вскрытого политиком почтового конверта, в котором оказался неизвестный белый порошок, сообщили бельгийские СМИ в канун Нового года.
"Дебаты по миграции сложны, но никогда это не заходило так далеко. Надеюсь, речь идет о ложной тревоге, и в этом не окажется ничего опасного", - приводят СМИ слова Т.Франкена, известного своим резкой позицией по отношению к миграционной политике ЕС.
Вместе с другими своими соратниками по националистической партии "Новый фламандский альянс" Т.Франкен покинул в конце года коалиционное федеральное правительство после того, как премьер-министр Шарль Мишель одобрил от имени Бельгии глобальный миграционный пакт ООН в Марракеше. Неприятие этого пакта - принципиальная позиция бывшего госсекретаря и его партии.
В настоящее время Т.Франкену с женой и детьми предписано не покидать дом до полной экспертизы подозрительного порошка.
Неизвестные противники бывшего госсекретаря угрожают ему не первый раз. В начале 2018 года он уже получал письмо, содержавшее порошок и пулю. Но тогда конверт с символической угрозой поступил в его служебный кабинет, а не по месту проживания.
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