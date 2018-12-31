Американский сенатор-демократ заявила о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Элизабет Уоррен - сенатор от Демократической партии США - объявила, что собирается баллотироваться на президентский пост на выборах 2020 года.
Она заявила, что уже формирует комитет для подготовки к участию в предвыборной кампании.
Э.Уоррен выпустила видеоролик, в котором излагает свое видение пути к тому, чтобы не только богатые, но и все американцы могли использовать предоставляемые страной возможности.
"Это Америка, за которую я сражаюсь. И именно поэтому сегодня я начинаю формирование подготовительного комитета", - сказала она.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»