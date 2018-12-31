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Дальнее зарубежье 31.12.2018 21:38

Американский сенатор-демократ заявила о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Элизабет Уоррен - сенатор от Демократической партии США - объявила, что собирается баллотироваться на президентский пост на выборах 2020 года.

Она заявила, что уже формирует комитет для подготовки к участию в предвыборной кампании.

Э.Уоррен выпустила видеоролик, в котором излагает свое видение пути к тому, чтобы не только богатые, но и все американцы могли использовать предоставляемые страной возможности.

"Это Америка, за которую я сражаюсь. И именно поэтому сегодня я начинаю формирование подготовительного комитета", - сказала она.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ВЫБОРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]