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Карабахский конфликт 01.01.2019 00:23

2018 год стал успешным для Азербайджана – президент Алиев

Азербайджан является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но продолжит укреплять военную мощь, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы остаемся приверженными принципиальной позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Это позиция основана на нормах и принципах международного права. Нагорный Карабах – историческая азербайджанская территория и конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал И.Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, резолюции Совбеза ООН по конфликту должны быть выполнены, армянские оккупационные войска должны быть незамедлительно выведены с азербайджанских территорий.

«Мы изолировали Армению от всех региональных и международных проектов, достаточно высока наша роль в кризисе армянской экономики. Я считаю, что сегодня сложилась новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этом направлении может быть продвижение», - отметил он.

Президент подчеркнул, что наряду с этим усиление военного потенциала Азербайджана является одним из факторов урегулирования конфликта. «Мы продолжим укреплять нашу военную силу. Мы сторонники мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и наше участие в переговорах является доказательством этого. Но каждый должен знать, что военный фактор важен для военного пути урегулирования конфликта и мы продолжим повышать нашу военную мощь», - сказал глава государства.

И.Алиев добавил, что 2018 год был успешным для Азербайджана. «Страна по всем направлениям стремительно развивается, наши международные позиции укрепляются. Мы укрепили отношения с Европейским союзом, подписали документ о Приоритетах партнерства. Мы смогли обеспечить экономическую независимость. В этом году зафиксирован рост ВВП, рост ненефтяной промышленности превысил 9%, экспорт вырос на 40%, суммарные инвестиции в экономику составили $10 млрд», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в 2018 году в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. «Последние 15 лет я трудился в качестве президента Азербайджана, служил народу и продолжу трудиться на благо укрепления и развития Азербайджана, улучшения благосостояния народа. У меня одна задача: построить сильный Азербайджана и достойно служить народу», - добавил И.Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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