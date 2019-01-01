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СНГ 01.01.2019 09:56

Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины

Шоумен и артист Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Заявление В.Зеленского прозвучало в рамках его обращения на телеканале "1+1", которое было показано перед новогодним обращением президента Украины Петра Порошенко.

Поздравление главы украинского государства было показано в эфире телеканала уже после наступления нового года.

31 декабря на Украине стартовала президентская избирательная кампания.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]