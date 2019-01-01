Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Столб пепла, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, поднялся на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю в понедельник.
"Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.
Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.
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