Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Янв 4 Янв 10°

СНГ 01.01.2019 10:38

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Столб пепла, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, поднялся на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю в понедельник.

"Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


Похожие новости


Число погибших при кораблекрушении в Охотском море увеличилось до 57 Подняты уже 54 тела моряков с затонувшего в Охотском море траулера Крушение Ан-28 на Камчатке привело к гибели 10 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]