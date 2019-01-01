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Дальнее зарубежье 01.01.2019 11:19

Трамп продлил сроки вывода американских воск из Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщила газета New York Times, ссылаясь на собственные источники и числа сотрудников администрации.

Ранее он говорил, что вывод находящих в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил журналистам, что Д.Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.

"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме.

Он добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".

Ранее сенатор выступал против объявленного Д.Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению группировки "Исламское государство".

Тем не менее, президент заверил, что не намерен отказываться от своих намерений вывести войска, и считает, что его действия в Сирии можно считать героизмом.

"Если бы кто-нибудь, а не Дональд Трамп, сделал в Сирии, погруженной в беспорядки из-за ИГИЛ, то, что сделал я, став президентом, он был бы национальным героем. ИГИЛ в основном ушла, мы постепенно возвращаем наши войска домой к семьям, продолжая бороться с остатками группировки", - написал президент в своем "Твиттере".

Он продолжил: "В ходе (избирательной - ИФ) кампании я обещал выйти из Сирии и других районов. Сейчас, когда я начинаю вывод, фейковые новости или некоторые генералы-неудачники, которые были неспособны выполнять свои обязанности до того, как я пришел, жалуются на меня и мою тактику, которые работают. Я делаю просто то, что я сказал, и что собираюсь продолжать".

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Тэги: США, СИРИЯ, ВЫХОД, СРОКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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