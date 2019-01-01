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Дальнее зарубежье 01.01.2019 13:07

Талибы убили более 20 военных на севере Афганистана

Мятежники из движения "Талибан" провели серию атак на военнослужащих на севере Афганистана, в результате чего не менее 20 афганских военных погибли, а еще 25 ранены, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Кабуле.

По их данным, в ночь на 1 января несколько десятков боевиков напали сразу на несколько военных КПП в провинции Сари-Пуль. При этом талибам удалось захватить два КПП. Согласно утверждениям афганских властей, сами боевики тоже понесли ощутимые потери, однако точных данных не приводится.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]