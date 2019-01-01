Талибы убили более 20 военных на севере Афганистана

Мятежники из движения "Талибан" провели серию атак на военнослужащих на севере Афганистана, в результате чего не менее 20 афганских военных погибли, а еще 25 ранены, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Кабуле.
По их данным, в ночь на 1 января несколько десятков боевиков напали сразу на несколько военных КПП в провинции Сари-Пуль. При этом талибам удалось захватить два КПП. Согласно утверждениям афганских властей, сами боевики тоже понесли ощутимые потери, однако точных данных не приводится.
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