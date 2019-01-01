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01.01.2019 14:50

Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио, девять человек ранены

Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.

В результате инцидента девять человек получили травмы - восьмерых сбила машина, а еще одного побил водитель, когда вышел из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.

Задержанный 21-летний японец пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРАЗДНИК, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]