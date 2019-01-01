Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио, девять человек ранены

Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.
В результате инцидента девять человек получили травмы - восьмерых сбила машина, а еще одного побил водитель, когда вышел из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.
Задержанный 21-летний японец пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.
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