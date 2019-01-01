Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 10° 5 Янв 12°

Дальнее зарубежье 01.01.2019 17:19

Абэ обещает в 2019 году уделить пристальное внимание решению территориального спора с РФ

Премьер Японии Синдзо Абэ в новогоднем обращении к соотечественникам пообещал, что в 2019 году уделит повышенное внимание решение международных проблем, в частности - территориального спора между Токио о Москвой.

"Мы находимся на очень важной стадии: мы будем активно работать над решением дипломатических проблем, которые возникли у Японии после Второй мировой войны", - заявил С.Абэ, слова которого приводят японские СМИ.

"Япония окажется в центре внимания мира, когда к нам приедут ведущие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20", - добавил премьер, говоря о встрече в верхах, которая пройдет в июне 2019 года в Осаке.

В свою очередь, агентство "Киодо" передает со ссылкой на источники в японском правительстве, что готовящийся визит С.Абэ в РФ может состояться "в районе 21 января".

Как сообщалось, ранее В.Путин и С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАДАЧИ


Похожие новости


Абэ посетит австралийский Дарвин Премьер Японии заявил о намерении снова встретиться с Путиным до конца текущего года Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии Партия Абэ может до конца года внести предложения по изменению конституции Японии Японский премьер подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР Токио настаивает на полной денуклеаризации КНДР - Абэ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]